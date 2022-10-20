В СПЧ предложили ФАС и МВД провести тотальные проверки точек, продающих военную амуницию
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что ФАС и МВД необходимо провести тотальные проверки торговых точек, где продают военную амуницию по завышенным ценам.
По его словам, еще с февраля было отмечено «многократное» повышение цен на форму, средства защиты, бронежилеты, каски и определенные виды техники двойного назначения. «Но основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации. Когда стало ясно, что МО не может в достаточной степени обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях, включая даже индивидуальные аптечки со жгутами», — написал Кабанов в телеграм-канале.
В результате граждане или региональные власти закупают амуницию на свободном рынке. Власти уже неоднократно обращали внимание на высокие цены, однако ситуация не изменилась, полагает Кабанов. «Завышенные цены у "торгашей" на армейские товары почти не снизились, их дефицит на коммерческих торговых прилавках тоже не наблюдается. В отличие от вещевых складов МО, где многого до сих пор не хватает», — пишет член СПЧ.
Он отметил, что сейчас по магазинам и рынкам с проверками ходят некоторые депутаты. «Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки. Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам», — заявил Кабанов.
По его словам, еще с февраля было отмечено «многократное» повышение цен на форму, средства защиты, бронежилеты, каски и определенные виды техники двойного назначения. «Но основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации. Когда стало ясно, что МО не может в достаточной степени обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях, включая даже индивидуальные аптечки со жгутами», — написал Кабанов в телеграм-канале.
В результате граждане или региональные власти закупают амуницию на свободном рынке. Власти уже неоднократно обращали внимание на высокие цены, однако ситуация не изменилась, полагает Кабанов. «Завышенные цены у "торгашей" на армейские товары почти не снизились, их дефицит на коммерческих торговых прилавках тоже не наблюдается. В отличие от вещевых складов МО, где многого до сих пор не хватает», — пишет член СПЧ.
Он отметил, что сейчас по магазинам и рынкам с проверками ходят некоторые депутаты. «Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки. Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам», — заявил Кабанов.
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