На Курильских островах полицейский арестован по делу о разглашении гостайны
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Против полицейского на Курильских островах возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей», — говорится в сообщении (цитата по Интерфаксу).
Полицейскому предъявлено обвинение, он арестован.
О подробностях уголовного дела и с чем связана гостайна, не сообщается.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей», — говорится в сообщении (цитата по Интерфаксу).
Полицейскому предъявлено обвинение, он арестован.
О подробностях уголовного дела и с чем связана гостайна, не сообщается.
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