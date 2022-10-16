ФСБ: в Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, пишут госСМИ со ссылкой на ФСБ.Сообщается, что взрыв в городском отделе полиции готовили сторонники ИГ* (организация запрещена в России как террористическая).Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания, сообщили в ФСБ.Также в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, момента задержания. На видео люди в форме задерживают двух человек, чьих лиц не видно. Также на записи двое мужчин, чьих лиц не видно, признаются в подготовке теракта. По словам одного из них, он приехал в Пятигорск в сентябре и устроился на работу охранником, нашел группу в телеграме и «начал изучать радикальный ислам». Затем некие люди дали ему и другому человеку задание купить «некоторые вещи для взрыва». Позже они были задержаны.