ФСБ: в Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, пишут госСМИ со ссылкой на ФСБ.
Сообщается, что взрыв в городском отделе полиции готовили сторонники ИГ* (организация запрещена в России как террористическая).
Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания, сообщили в ФСБ.
Также в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, момента задержания. На видео люди в форме задерживают двух человек, чьих лиц не видно. Также на записи двое мужчин, чьих лиц не видно, признаются в подготовке теракта. По словам одного из них, он приехал в Пятигорск в сентябре и устроился на работу охранником, нашел группу в телеграме и «начал изучать радикальный ислам». Затем некие люди дали ему и другому человеку задание купить «некоторые вещи для взрыва». Позже они были задержаны.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
Сообщается, что взрыв в городском отделе полиции готовили сторонники ИГ* (организация запрещена в России как террористическая).
Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания, сообщили в ФСБ.
Также в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, момента задержания. На видео люди в форме задерживают двух человек, чьих лиц не видно. Также на записи двое мужчин, чьих лиц не видно, признаются в подготовке теракта. По словам одного из них, он приехал в Пятигорск в сентябре и устроился на работу охранником, нашел группу в телеграме и «начал изучать радикальный ислам». Затем некие люди дали ему и другому человеку задание купить «некоторые вещи для взрыва». Позже они были задержаны.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
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