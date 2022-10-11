Триллион рублей из Фонда национального благосостояния направлен на покрытие дефицита бюджета
С начала года объем ФНБ сократился уже почти на три триллиона рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Распоряжение о направлении триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита российского бюджета подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно официальным данным, на 1 октября в Фонде национального благосостояния было более 10 триллионов 792 миллиардов рублей. В начале 2022 года объем Фонда составлял более 13 с половиной триллионов рублей.
Фонд национального благосостояния – это средства федерального бюджета, пополняемые за счет в том числе нефтегазовых доходов, которые используются для софинансирования пенсий россиян, а также для покрытия дефицита бюджета.
«Средства будут направлены Минфином и пойдут, в том числе, на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам», - указано в сообщение Минфина РФ.
Согласно официальным данным, на 1 октября в Фонде национального благосостояния было более 10 триллионов 792 миллиардов рублей. В начале 2022 года объем Фонда составлял более 13 с половиной триллионов рублей.
Фонд национального благосостояния – это средства федерального бюджета, пополняемые за счет в том числе нефтегазовых доходов, которые используются для софинансирования пенсий россиян, а также для покрытия дефицита бюджета.
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