Триллион рублей из Фонда национального благосостояния направлен на покрытие дефицита бюджета С начала года объем ФНБ сократился уже почти на три триллиона рублей

«Средства будут направлены Минфином и пойдут, в том числе, на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам», - указано в сообщение Минфина РФ.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Распоряжение о направлении триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита российского бюджета подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин.Согласно официальным данным, на 1 октября в Фонде национального благосостояния было более 10 триллионов 792 миллиардов рублей. В начале 2022 года объем Фонда составлял более 13 с половиной триллионов рублей.Фонд национального благосостояния – это средства федерального бюджета, пополняемые за счет в том числе нефтегазовых доходов, которые используются для софинансирования пенсий россиян, а также для покрытия дефицита бюджета.