В Минсельхозе заявили об отсутствии потребности в параллельном импорте продуктов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на форуме «Сделано в России» заявила, что в стране есть возможность производить «всё», поэтому параллельный импорт продуктов не нужен.Лут также добавила, что единственным исключением может стать виски, однако, его, по словам чиновницы, уже скоро начнут ввозить по параллельному импорту.«Мы считаем, что мы можем производить всё. То есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить всё, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», - цитируют Оксану Лут РИА Новости.Чиновница также подчеркнула, что главное - чтобы все были сыты и накормлены.