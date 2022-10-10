Сергей Собянин заявил об отсутствии дополнительных мер, ограничивающих обычный ритм жизни москвичей
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент никаких дополнительных мер по ограничению обычной жизни для жителей столицы не вводится.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации.
Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится.
Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», - указано в сообщении Собянина.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о вводе в ряде регионов страны особых режимов. В частности, в этом указе есть пункт, касающийся Москвы и других регионов Центрального и Южного федеральных округов, согласно этому пункту на указанных территориях вводится режим повышенной готовности.
Текст этого пункта:
Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов Российской Федерации, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:
а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации.
Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится.
Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», - указано в сообщении Собянина.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о вводе в ряде регионов страны особых режимов. В частности, в этом указе есть пункт, касающийся Москвы и других регионов Центрального и Южного федеральных округов, согласно этому пункту на указанных территориях вводится режим повышенной готовности.
Текст этого пункта:
Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов Российской Федерации, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:
а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
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