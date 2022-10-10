Сергей Собянин заявил об отсутствии дополнительных мер, ограничивающих обычный ритм жизни москвичей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент никаких дополнительных мер по ограничению обычной жизни для жителей столицы не вводится.«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации.Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится.Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», - указано в сообщении Собянина.Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о вводе в ряде регионов страны особых режимов. В частности, в этом указе есть пункт, касающийся Москвы и других регионов Центрального и Южного федеральных округов, согласно этому пункту на указанных территориях вводится режим повышенной готовности.Текст этого пункта:Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов Российской Федерации, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.