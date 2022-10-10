Совфед единогласно утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на ряде территорий
Россия и мир
Сенаторы утвердили указ президента Владимира Путина о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
На заседании, в частности, сенаторы говорили, что считают текст указа о введении военного положения соответствующим действующему законодательству.
Решение принято единогласно.
Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В нем указано о введении с 00.00 часов 20 октября такого положения.
На заседании, в частности, сенаторы говорили, что считают текст указа о введении военного положения соответствующим действующему законодательству.
Решение принято единогласно.
Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В нем указано о введении с 00.00 часов 20 октября такого положения.
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