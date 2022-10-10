Совфед единогласно утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на ряде территорий

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сенаторы утвердили указ президента Владимира Путина о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.На заседании, в частности, сенаторы говорили, что считают текст указа о введении военного положения соответствующим действующему законодательству.Решение принято единогласно.Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В нем указано о введении с 00.00 часов 20 октября такого положения.