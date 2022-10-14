Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Пока основной причиной падения военного самолёта Су-34 в Ейске рассматривается техническая неисправность судна. Об этом сообщает пресс-служба СКР.«В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия. Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.На данный момент известно о 13 погибших, из них трое детей, 19 человек находятся в больницах с различными травмами.Напомним, вчера военный самолёт Су-34 разбился в Ейске. По официальным версиям, после падения самолёта во дворе жилого дома топливо расплескалось и начался пожар. Огонь охватил десятки квартир. Сообщалось, что люди могли выпрыгивать из окон, спасаясь от огня.