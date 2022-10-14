Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта
Россия и мир
Фото: телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
Пока основной причиной падения военного самолёта Су-34 в Ейске рассматривается техническая неисправность судна. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия. Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.
На данный момент известно о 13 погибших, из них трое детей, 19 человек находятся в больницах с различными травмами.
Напомним, вчера военный самолёт Су-34 разбился в Ейске. По официальным версиям, после падения самолёта во дворе жилого дома топливо расплескалось и начался пожар. Огонь охватил десятки квартир. Сообщалось, что люди могли выпрыгивать из окон, спасаясь от огня.
«В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия. Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.
На данный момент известно о 13 погибших, из них трое детей, 19 человек находятся в больницах с различными травмами.
Напомним, вчера военный самолёт Су-34 разбился в Ейске. По официальным версиям, после падения самолёта во дворе жилого дома топливо расплескалось и начался пожар. Огонь охватил десятки квартир. Сообщалось, что люди могли выпрыгивать из окон, спасаясь от огня.
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