Газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Международный газовый хаб, создание которого обсуждали президенты России и Турции, будет создан в кратчайшие сроки. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.Вчера на саммите в Астане Владимир Путин предложил турецкому президенту подумать над созданием международного газового хаба. Сегодня Эрдоган заявил, что наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части страны.Также Владимир Путин вчера отметил, что Турция является самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу. По его словам, создание хаба поможет в регуляции цен в рыночных условиях, без окраски политики.