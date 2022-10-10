Газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки
Россия и мир
Международный газовый хаб, создание которого обсуждали президенты России и Турции, будет создан в кратчайшие сроки. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Вчера на саммите в Астане Владимир Путин предложил турецкому президенту подумать над созданием международного газового хаба. Сегодня Эрдоган заявил, что наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части страны.
Также Владимир Путин вчера отметил, что Турция является самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу. По его словам, создание хаба поможет в регуляции цен в рыночных условиях, без окраски политики.
Вчера на саммите в Астане Владимир Путин предложил турецкому президенту подумать над созданием международного газового хаба. Сегодня Эрдоган заявил, что наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части страны.
Также Владимир Путин вчера отметил, что Турция является самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу. По его словам, создание хаба поможет в регуляции цен в рыночных условиях, без окраски политики.
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