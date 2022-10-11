На певицу Клаву Коку могут возбудить уголовное дело после танца в мини-юбке во Владивостоке
Россия и мир
На певицу Клаву Коку требуют возбудить уголовное дело после того как она «выступала в мини-юбке на фоне храма и российского флага».
Организация с названием Фонд защиты национального исторического наследия подала заявление в СК с требованием проверить Клаву Коку «предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело», пишет ТАСС. Указывается, что это продолжение «скандала» из-за выступления певицы «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке».
«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», - цитирует ТАСС директора фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова.
Сообщается, что следователи уже начали проверку.
Организация с названием Фонд защиты национального исторического наследия подала заявление в СК с требованием проверить Клаву Коку «предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело», пишет ТАСС. Указывается, что это продолжение «скандала» из-за выступления певицы «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке».
«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», - цитирует ТАСС директора фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова.
Сообщается, что следователи уже начали проверку.
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