Россиянам запретят въезд в Чехию с туристическим «шенгеном» после 25 октября

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что с 25 октября россияне с туристической шенгенской визой не смогут попасть в Чехию. Данный запрет вводится в рамках санкций страны.Напомним, ранее стало известно, что Болгария вводит визы для владельцев дипломатических паспортов. Ранее, согласно соглашению между Россией и Болгарией, сотрудники дипломатических ведомств могли беспрепятственно въезжать в Болгарию на срок до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы.