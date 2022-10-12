Рынок нефти зависит от решений, которые принимают политики в угоду своим амбициям: Александр Новак

«Мы находимся в состоянии влияния большого количества факторов, предсказуемость которых трудно определить. <...> Мы учитываем ситуацию, которую видим на мировых рынках, связанную с замедлением темпов роста экономики, <...> в том числе повышение ставок центральных банков различных крупных экономик, что, в свою очередь, замедляет инвестиции, в том числе в отрасли нефтегазового комплекса. Очень много неопределенности в этом плане. Но самая главная неопределенность связана с непредсказуемыми решениями, рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своим политическим амбициям», - цитирует ТАСС Новака.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вице-премьер российского правительства Александр Новак сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что мировой рынок нефти зависит от политических амбиций тех, кто принимает решения.Кроме этого, вице-премьер сказал, что Россия готова сотрудничать на рыночных условиях с нефтепотребителями. Он отметил, что Россия готовится к нефтяному эмбарго и переориентирует поставки ресурсов на Восток. Новак отметил, что введение потолка цен на нефтегазовые ресурсы приведет к дефициту, а значит, и к росту цен для конечных потребителей энергоресурсов.