Рынок нефти зависит от решений, которые принимают политики в угоду своим амбициям: Александр Новак
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вице-премьер российского правительства Александр Новак сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что мировой рынок нефти зависит от политических амбиций тех, кто принимает решения.
Кроме этого, вице-премьер сказал, что Россия готова сотрудничать на рыночных условиях с нефтепотребителями. Он отметил, что Россия готовится к нефтяному эмбарго и переориентирует поставки ресурсов на Восток. Новак отметил, что введение потолка цен на нефтегазовые ресурсы приведет к дефициту, а значит, и к росту цен для конечных потребителей энергоресурсов.
«Мы находимся в состоянии влияния большого количества факторов, предсказуемость которых трудно определить. <...> Мы учитываем ситуацию, которую видим на мировых рынках, связанную с замедлением темпов роста экономики, <...> в том числе повышение ставок центральных банков различных крупных экономик, что, в свою очередь, замедляет инвестиции, в том числе в отрасли нефтегазового комплекса. Очень много неопределенности в этом плане. Но самая главная неопределенность связана с непредсказуемыми решениями, рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своим политическим амбициям», - цитирует ТАСС Новака.
Кроме этого, вице-премьер сказал, что Россия готова сотрудничать на рыночных условиях с нефтепотребителями. Он отметил, что Россия готовится к нефтяному эмбарго и переориентирует поставки ресурсов на Восток. Новак отметил, что введение потолка цен на нефтегазовые ресурсы приведет к дефициту, а значит, и к росту цен для конечных потребителей энергоресурсов.
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