Глава ГИБДД считает тотальный фото- и видеоконтроль за нарушениями неприемлемым
Россия и мир
Камеры должны висеть там, где существует риск аварий – такое мнение озвучил глава ГИБДД Михаил Черников. Он подчеркнул, что тотальный фото- и видеоконтроль за водителями считает неприемлемым, пишут «Известия».
Также Михаил Черников рассказал, что не наказание, а профилактика правонарушений являются задачей для повышения безопасности на дорогах.
«Повесить везде камеры проще всего, но ничего, кроме негатива со стороны водителей это не принесет. Камеры должны быть там, где опасно, где есть риск возникновения ДТП, а не повсеместно», - цитирует Черникова издание.
Также Михаил Черников рассказал, что не наказание, а профилактика правонарушений являются задачей для повышения безопасности на дорогах.
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