Глава ГИБДД считает тотальный фото- и видеоконтроль за нарушениями неприемлемым

«Повесить везде камеры проще всего, но ничего, кроме негатива со стороны водителей это не принесет. Камеры должны быть там, где опасно, где есть риск возникновения ДТП, а не повсеместно», - цитирует Черникова издание.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Камеры должны висеть там, где существует риск аварий – такое мнение озвучил глава ГИБДД Михаил Черников. Он подчеркнул, что тотальный фото- и видеоконтроль за водителями считает неприемлемым, пишут «Известия».Также Михаил Черников рассказал, что не наказание, а профилактика правонарушений являются задачей для повышения безопасности на дорогах.