Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» назвал диверсию на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» актом международного терроризма.«Логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам. Заставить», - говорил в ходе выступления Владимир Путин.Он добавил, что «все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели – те, кому выгодны нестабильность и конфликты».«Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И конечно, тот, кто технически – хочу это подчеркнуть – технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем был пойман за руку, но остался безнаказанным», - сказал российский президент.