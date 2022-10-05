Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных

15.11 Вторник, 11 октября 2022
Россия и мир
Фото: страница Управления верховного шамана в ВК
В нескольких регионах России шаманы провели общий обряд в поддержку военнослужащих. Об этом сообщается на официальной странице Централизованной религиозной шаманской организации Тувы «Управление Верховного Шамана».

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил шаманов за проведенные камлания. «Шаманы Великой родной нашей России. Вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, и неуязвимые были от пуль и от опасности», — приводит его слова Управление.

Камлания были проведены 9 октября «в защиту нашей земли, наших людей, нашего Отечества, для поднятия и укрепления духа наших воинов».

В обрядах приняли участие шаманы из Красноярска, Казани, Кемерово, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Владивостока, а также из Хакасии и Тувы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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