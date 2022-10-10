Суд арестовал петербуржца, который планировал поджечь военкомат, за подготовку теракта

10.48 Вторник, 11 октября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге суд до декабря арестовал мужчину, который планировал поджечь военкомат.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 30 сентября подозреваемый решил совершить поджог «с целью устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба». Он купил две бутылки с жидкостью для розжига и ночью отправился к военкомату Фрунзенского района.

«Однако террористический акт не был доведен им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку здание комиссариата находилось под охраной наряда Росгвардии, что создало опасность для данного лица быть обнаруженным и задержанным при попытке совершить указанное преступление», — сообщили в суде. В пресс-службе не уточнили, был ли при этом нанесен зданию какой-либо ущерб.

Мужчину в процессуальном порядке задержали 9 октября. Обвинение не предъявлялось, но вину он признал.

Суд заключил его под стражу до 8 декабря (ч.3 ст.30, Приготовление к преступлению и покушение на преступление, и ч.1 ст.205 УК РФ, Террористический акт).

В пресс-службе добавили, что, принимая решение о поджоге, мужчина «придерживался экстремистских взглядов и позиций и испытывал недовольство действующей властью и проводимой политикой».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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