Возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации признано незаконным
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Постановление о возбуждении уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ) отклонено.
«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу (пункт 2 Постановления Пленума)», — ранее подчеркнул Чиков.
По его словам, подозреваемый получил право на реабилитацию.
Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации было возбуждено в Пензе 5 октября. 32-летний подозреваемый, который отказался подписать повестку в военный комиссариат, был задержан при силовой поддержке ОМОНа на 48 часов, сообщал Чиков.
Адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.
СКР намерен обжаловать решение, пишет правозащитник.
Постановление о возбуждении уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ) отклонено.
«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу (пункт 2 Постановления Пленума)», — ранее подчеркнул Чиков.
По его словам, подозреваемый получил право на реабилитацию.
Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации было возбуждено в Пензе 5 октября. 32-летний подозреваемый, который отказался подписать повестку в военный комиссариат, был задержан при силовой поддержке ОМОНа на 48 часов, сообщал Чиков.
Адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.
СКР намерен обжаловать решение, пишет правозащитник.
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