Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*
Россия и мир
Фото: Надежда Прусенкова/ «Новая газета»
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира-2022. Как сообщается в соцсетях премии, награда присуждена российскому правозащитному центру «Мемориал»*, белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов («за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира»).
* Признан иностранным агентом в России.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов («за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира»).
* Признан иностранным агентом в России.
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