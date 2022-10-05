Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира-2022. Как сообщается в соцсетях премии, награда присуждена российскому правозащитному центру «Мемориал»*, белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов («за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира»).