Сенатор: из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек
Россия и мир
Сенатор Владимир Полетаев сообщил, что в Республике Алтай не призвали ни одного человека в рамках частичной мобилизации.
«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал сенатор в телеграм-канале.
Причина, по которой никто ещё не мобилизован, не уточняется.
По словам сенатора, во всех муниципальных образованиях работают «горячие линии» по вопросам мобилизации, за процессом также следит прокуратура и готова реагировать на все обращения.
Население Республики Алтай, по состоянию на 2022 год, — около 221 600 человек.
«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал сенатор в телеграм-канале.
Причина, по которой никто ещё не мобилизован, не уточняется.
По словам сенатора, во всех муниципальных образованиях работают «горячие линии» по вопросам мобилизации, за процессом также следит прокуратура и готова реагировать на все обращения.
Население Республики Алтай, по состоянию на 2022 год, — около 221 600 человек.
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