Бывший гендиректор «Зимней вишни» Вишневский приговорен к 8 годам колонии за взятку
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Бывший гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский приговорен к 8 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС из зала суда.
Вишневский осужден за взятку в 7 млн рублей главе регионального Госстройнадзора (реконструкция здания ТРЦ велась с нарушениями, в частности не были установлены предусмотренные по проекту автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания).
Также суд назначил ему штраф 21 млн рублей. Кроме того, «приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», пишет ТАСС со ссылкой на СК.
Часть обвиняемых по делу уже получили сроки от 5 до 14 лет (руководители, охранник и пожарные). Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Вишневский осужден за взятку в 7 млн рублей главе регионального Госстройнадзора (реконструкция здания ТРЦ велась с нарушениями, в частности не были установлены предусмотренные по проекту автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания).
Также суд назначил ему штраф 21 млн рублей. Кроме того, «приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», пишет ТАСС со ссылкой на СК.
Часть обвиняемых по делу уже получили сроки от 5 до 14 лет (руководители, охранник и пожарные). Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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