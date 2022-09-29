В СПЧ проверят сообщения о том, что мобилизованных заставляют подписывать бессрочные контракты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сообщения о том, что мобилизованных в некоторых регионах заставляют подписывать бессрочные контракты, будут проверены, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется», — написал Кабанов в телеграм-канале.
Он напомнил, что гражданам не следует подписывать никакие документы, предварительно не изучив их содержание. «В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры», — уточнил член СПЧ.
«Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется», — написал Кабанов в телеграм-канале.
Он напомнил, что гражданам не следует подписывать никакие документы, предварительно не изучив их содержание. «В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры», — уточнил член СПЧ.
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