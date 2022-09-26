51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Житель Омска получил два года условно по уголовному делу о публичном унижении достоинства женщин. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде города.
«51-летний омич в нарушение конституционных принципов <…> из неприязни к женскому полу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сети «Интернет» разместил доступное для просмотра неограниченному числу пользователей текстовое сообщение, содержащее признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола», — сообщили в суде.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку пола, совершенные публично, с использованием интернета, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
В пошлом году он уже был привлечен к ответственности за унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения (ст.20.3.1 КоАП РФ).
Осужденный вину признал, раскаялся и принес извинения (перед кем, не уточняется).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
«51-летний омич в нарушение конституционных принципов <…> из неприязни к женскому полу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сети «Интернет» разместил доступное для просмотра неограниченному числу пользователей текстовое сообщение, содержащее признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола», — сообщили в суде.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку пола, совершенные публично, с использованием интернета, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
В пошлом году он уже был привлечен к ответственности за унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения (ст.20.3.1 КоАП РФ).
Осужденный вину признал, раскаялся и принес извинения (перед кем, не уточняется).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
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