Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что за неделю вернулись домой 72 ошибочно мобилизованных жителя региона.
«Если в начале недели у нас всего лишь 5 ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека», — написал Авдеев в телеграм-канале.
Он утверждает, что ошибки возникали потому, что «не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни», у военкомов не было актуальной информации. Также, по его словам, «военкомы не имели достаточных инструкций», но позже они поступили от Минобороны.
По словам Авдеева, план по призыву в регионе выполнен примерно на 90%. Сейчас идёт, в основном, призыв офицерского состава.
«Если в начале недели у нас всего лишь 5 ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека», — написал Авдеев в телеграм-канале.
Он утверждает, что ошибки возникали потому, что «не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни», у военкомов не было актуальной информации. Также, по его словам, «военкомы не имели достаточных инструкций», но позже они поступили от Минобороны.
По словам Авдеева, план по призыву в регионе выполнен примерно на 90%. Сейчас идёт, в основном, призыв офицерского состава.
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