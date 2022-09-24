В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
Россия и мир
Фото: соцсети Аси Казанцевой
В Москве задержана известная научная журналистка Ася Казанцева, об этом она сообщила в соцсетях.
«Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро Пионерская, по камерам», — написала Казанцева.
По ее словам, сначала ей сказали, что она задержана «как призывник», потом уточнили, что «из-за референдумов».
Журналистку везут в ОВД Филевский парк.
Ранее она сообщила в соцсетях, что беременна.
Казанцева занимается популяризацией науки, автор научно-популярных книг.
«Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро Пионерская, по камерам», — написала Казанцева.
По ее словам, сначала ей сказали, что она задержана «как призывник», потом уточнили, что «из-за референдумов».
Журналистку везут в ОВД Филевский парк.
Ранее она сообщила в соцсетях, что беременна.
Казанцева занимается популяризацией науки, автор научно-популярных книг.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге инсулизависимую журналистку «Вечерних ведомостей» задержали и увезли в неизвестном направлении
24 сентября 2022
24 сентября 2022
В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
30 сентября 2022
30 сентября 2022
Инсулинозависимую журналистку «Вечерних ведомостей» отпустили без составления протокола
24 сентября 2022
24 сентября 2022