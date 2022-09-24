В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Москве задержана известная научная журналистка Ася Казанцева, об этом она сообщила в соцсетях.«Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро Пионерская, по камерам», — написала Казанцева.По ее словам, сначала ей сказали, что она задержана «как призывник», потом уточнили, что «из-за референдумов».Журналистку везут в ОВД Филевский парк.Ранее она сообщила в соцсетях, что беременна.Казанцева занимается популяризацией науки, автор научно-популярных книг.