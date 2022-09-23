В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Финляндии в пятницу 30 сентября вступил в силу запрет на въезд туристов из России (в том числе для транзита в другие страны).
Ранее соответствующее решение принял кабинет министров Финляндии.
По туристической визе въезд могут разрешить только по существенным причинам (список аналогичен тем, которые действовали в период пандемийных ограничений), сообщает АТОР. Например, исключения составят члены семей граждан Финляндии и стран ЕС, дипломаты, собственники недвижимости, те, кто въезжают для лечения или учебы и др.
Также в индивидуальном порядке будут рассматриваться «веские личные причины».
Ранее соответствующее решение принял кабинет министров Финляндии.
По туристической визе въезд могут разрешить только по существенным причинам (список аналогичен тем, которые действовали в период пандемийных ограничений), сообщает АТОР. Например, исключения составят члены семей граждан Финляндии и стран ЕС, дипломаты, собственники недвижимости, те, кто въезжают для лечения или учебы и др.
Также в индивидуальном порядке будут рассматриваться «веские личные причины».
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