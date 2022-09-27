Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Общественная палата РФ сформировала новые составы ОНК в 43 субъектах.
В этом году документы подали 1036 кандидатов, мандаты общественных контролеров в ближайшее время получит 751 человек. В ОП РФ заявили, что это «профессионалы, уважающие закон», которые будут в ближайшие три года развивать институт гражданского общества.
Между тем многие правозащитники раскритиковали новые составы ОНК. По их словам, в списки не попали те, кто в последние годы реально защищал права попавших в места принудительного содержания, боролся с пытками и писал о происходящем в местах лишения свободы.
«Огромное количество настоящих правозащитников подали заявки. Ни один (!) из них не прошел. Не прошел создатель всего института общественного контроля в стране, в прошлом председатель первого ОНК Москвы Валерий Борщев. Не прошел создатель комитета против пыток* (признан иноагентом) Игорь Каляпин. Не прошла директор Московской хельсинской группы Светлана Астраханцева», — написала правозащитница Ева Меркачева.
По ее словам, в списки попали малоизвестные люди, которые в большинстве своем никак не проявили себя в правозащитной деятельности, но которым при этом «доверили проверять самые страшные места в стране». «Что это означает? Что тюрьма станет еще более закрытой, и все многолетние усилия гражданского общества пойдут прахом», — считает Меркачева.
Также она обратила внимание на то, что из ОНК «убрали всех журналистов», в том числе тех, кто много писал о происходящем в ИВС и СИЗО.
Добавим, что два представителя редакции «Вечерних Ведомостей» также подавали заявки — директор издания Гузель Аиткулова и журналист Алевтина Трынова. Они также не попали в списки.
В составе комиссии от Свердловской области — 30 человек.
* внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных организаций-иноагентов
В этом году документы подали 1036 кандидатов, мандаты общественных контролеров в ближайшее время получит 751 человек. В ОП РФ заявили, что это «профессионалы, уважающие закон», которые будут в ближайшие три года развивать институт гражданского общества.
Между тем многие правозащитники раскритиковали новые составы ОНК. По их словам, в списки не попали те, кто в последние годы реально защищал права попавших в места принудительного содержания, боролся с пытками и писал о происходящем в местах лишения свободы.
«Огромное количество настоящих правозащитников подали заявки. Ни один (!) из них не прошел. Не прошел создатель всего института общественного контроля в стране, в прошлом председатель первого ОНК Москвы Валерий Борщев. Не прошел создатель комитета против пыток* (признан иноагентом) Игорь Каляпин. Не прошла директор Московской хельсинской группы Светлана Астраханцева», — написала правозащитница Ева Меркачева.
По ее словам, в списки попали малоизвестные люди, которые в большинстве своем никак не проявили себя в правозащитной деятельности, но которым при этом «доверили проверять самые страшные места в стране». «Что это означает? Что тюрьма станет еще более закрытой, и все многолетние усилия гражданского общества пойдут прахом», — считает Меркачева.
Также она обратила внимание на то, что из ОНК «убрали всех журналистов», в том числе тех, кто много писал о происходящем в ИВС и СИЗО.
Добавим, что два представителя редакции «Вечерних Ведомостей» также подавали заявки — директор издания Гузель Аиткулова и журналист Алевтина Трынова. Они также не попали в списки.
В составе комиссии от Свердловской области — 30 человек.
* внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных организаций-иноагентов
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