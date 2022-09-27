Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.
На официальном сайте посольства опубликовано «Предупреждение о безопасности для граждан США в России». В частности речь идет о людях с двойным гражданством. В сообщении отмечается, что они могут столкнуться со сложностями при выезде. Кроме того, как считают в посольстве, лиц с двойным гражданством могут призвать на военную службу.
Сотрудники дипмиссии предупреждают, что «варианты коммерческих рейсов в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки», при этом само посольство «имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США».
«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в сообщении посольства.
На официальном сайте посольства опубликовано «Предупреждение о безопасности для граждан США в России». В частности речь идет о людях с двойным гражданством. В сообщении отмечается, что они могут столкнуться со сложностями при выезде. Кроме того, как считают в посольстве, лиц с двойным гражданством могут призвать на военную службу.
Сотрудники дипмиссии предупреждают, что «варианты коммерческих рейсов в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки», при этом само посольство «имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США».
«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в сообщении посольства.
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