В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев

10.49 Вторник, 27 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске задержан бывший сенатор, депутат Законодательного собрания Владимир Лаптев. Его подозревают в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Уточняется, что основанием для задержания послужило возбуждение в отношении Лаптева дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Лаптев, предположительно, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в указанном комитете, а «в качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей», сообщили источники ТАСС.

Официальной информации от СК по поводу задержания пока нет.

Лаптев несколько раз избирался в региональный парламент от «Единой России».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию
24 сентября 2022
На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело
23 сентября 2022
Двух женщин в Екатеринбурге осудили за кражу телефонов в общественном транспорте
26 сентября 2022
Инсулинозависимую журналистку «Вечерних ведомостей» отпустили без составления протокола
24 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:23 Депутаты ЗССО утвердили первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области
11:59 Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования
11:21 В Свердловской области горит 80 гектаров леса
11:18 Под контролем судебных приставов в Прикамье был проведен ремонт кровли многоквартирного дома
10:55 В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
10:24 В мэрии Екатеринбурга пояснили, куда сообщать о поваленных деревьях
09:57 За неделю в Свердловской области зафиксировали 50 тысяч случаев ОРВИ
09:23 На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка
21:18 Пикетчицу из посёлка Рефтинский засудят в четверг
20:55 Фильм екатеринбургской студии «Red Pepper» отмечен 2 призами сочинского фестиваля
20:25 «Анаконды» судятся из-за отмены концерта в Екатеринбурге
19:51 В екатеринбургском ЦПКиО реконструируют детскую площадку
19:19 Пойман грабитель из Железнодорожного района Екатеринбурга
18:54 «Догвилль» переезжает на сцену екатеринбургского театра
17:53 УрФУ компенсирует студентам затраты на лечение у психотерапевта
17:26 За три дня в Екатеринбурге задержали 17 пьяных водителей
16:52 Мобилизованным свердловчанам могут выплачивать по 180 тысяч рублей
16:24 Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов России по популярности готовой еды
15:57 Около 11 300 свердловчан остались без света из-за непогоды
15:23 На борьбу с мокрым снегом в Екатеринбурге вышли 274 рабочих
14:51 Отопление включили в 86% жилых домов в Свердловской области
14:25 В Сысертском городском округе ввели режим ЧС из-за торфяного пожара
13:54 Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:27 Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли трех человек
12:59 Для мобилизованных по ошибке свердловчан открыли горячую линию
Все новости
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
17:12 Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
16:36 Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
16:06 РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
15:50 Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
15:24 СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
15:13 Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
14:25 СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
14:14 В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
13:50 СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
13:44 Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
13:21 В МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших при стрельбе в ижевской школе
13:11 Бречалов: охранник в ижевской школе убит, есть жертвы среди детей
13:02 Кравцов: в Удмуртию на место ЧП в школе направлена группа от министерства
12:47 Глава Удмуртии Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе
12:40 В Урюпинске неизвестные попытались поджечь военкомат
12:19 СМИ: в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба, учеников эвакуируют
11:46 Глава Омской области: «повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты»
11:28 Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга до 4 октября
11:19 Губернатор Иркутской области подтвердил стрельбу в военкомате, военком в реанимации
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK