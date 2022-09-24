В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске задержан бывший сенатор, депутат Законодательного собрания Владимир Лаптев. Его подозревают в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Уточняется, что основанием для задержания послужило возбуждение в отношении Лаптева дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
Лаптев, предположительно, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в указанном комитете, а «в качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей», сообщили источники ТАСС.
Официальной информации от СК по поводу задержания пока нет.
Лаптев несколько раз избирался в региональный парламент от «Единой России».
Уточняется, что основанием для задержания послужило возбуждение в отношении Лаптева дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
Лаптев, предположительно, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в указанном комитете, а «в качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей», сообщили источники ТАСС.
Официальной информации от СК по поводу задержания пока нет.
Лаптев несколько раз избирался в региональный парламент от «Единой России».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию
24 сентября 2022
24 сентября 2022
На свердловских охотников могут возбудить уголовное дело
23 сентября 2022
23 сентября 2022