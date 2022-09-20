Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал подробности о нападении на ижевскую школу №88.
По имеющейся на данный момент информации, известно о 13 погибших, из них девять детей. По словам Бречалова, «это дети разного возраста».
Ранены 23 человека, среди них 20 детей. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести. Врачи провели операции у большей части из них. «Будем надеяться, что мы спасем тех, кого можно спасти. Никаких проблем с кровью и лекарствами нет», — сказал Бречалов. По его словам, после экстренного совещания с президентом РФ из Казани поступит дополнительная помощь — борт со средствами помощи и специалистами.
О стрелке. По словам Бречалова, стрелявший состоял на учете в ПНД. «Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии».
Ранее в СК заявили, что стрелявший — Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник школы №88. Он покончил с собой.
Охрана школы. Оба охранника школы были убиты нападавшим. «По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором», — сказал Бречалов.
Школа, по его словам, была обеспечена всем необходимым для безопасности детей. Всего в школе учатся 1200 человек.
26 сентября были отменены занятия во всех школах города. Глава региона объявил траур.
По имеющейся на данный момент информации, известно о 13 погибших, из них девять детей. По словам Бречалова, «это дети разного возраста».
Ранены 23 человека, среди них 20 детей. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести. Врачи провели операции у большей части из них. «Будем надеяться, что мы спасем тех, кого можно спасти. Никаких проблем с кровью и лекарствами нет», — сказал Бречалов. По его словам, после экстренного совещания с президентом РФ из Казани поступит дополнительная помощь — борт со средствами помощи и специалистами.
О стрелке. По словам Бречалова, стрелявший состоял на учете в ПНД. «Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии».
Ранее в СК заявили, что стрелявший — Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник школы №88. Он покончил с собой.
Охрана школы. Оба охранника школы были убиты нападавшим. «По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором», — сказал Бречалов.
Школа, по его словам, была обеспечена всем необходимым для безопасности детей. Всего в школе учатся 1200 человек.
26 сентября были отменены занятия во всех школах города. Глава региона объявил траур.
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