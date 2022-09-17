СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В результате стрельбы в ижевской школе погибли 9 человек, сообщает СК РФ.
«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой», — сообщили в ведомстве.
По данным СК, стрелок был в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.
«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой», — сообщили в ведомстве.
По данным СК, стрелок был в черной майке с нацистской символикой и балаклаве. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Двух полицейских задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по делу об убийстве пропавшего пассажира
17 сентября 2022
17 сентября 2022
В Североуральске будут судить местного жителя за нападение с ножом на супругу и пасынка
23 сентября 2022
23 сентября 2022
Ночью в уральской столице на улице Хуторская загорелся барак
21 сентября 2022
21 сентября 2022