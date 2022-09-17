Минцифры: специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Минцифры сообщили, что поддерживают решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.
В ведомстве уточнили некоторые критерии.
«Право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:
- аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
- операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
- зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции».
Отсрочка от частичной мобилизации позволит в том числе «обеспечить оперативное информирование населения страны», отметили в ведомстве.
Порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников сейчас уточняется.
В ведомстве уточнили некоторые критерии.
«Право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:
- аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
- операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
- зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции».
Отсрочка от частичной мобилизации позволит в том числе «обеспечить оперативное информирование населения страны», отметили в ведомстве.
Порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников сейчас уточняется.
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