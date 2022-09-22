Иркутский военком заявил, что ограниченно годные подлежат частичной мобилизации

12.42 Пятница, 23 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил на пресс-конференции, что граждане с категорией «В» в военном билете подлежат частичной мобилизации. Об этом пишет «Иркутск Онлайн».

При этом, по словам военкома, таких граждан призовут в последнюю очередь.

Категория «В» — это ограниченно годные (то есть те, кто имеет некоторые проблемы со здоровьем).

Пока неясно, могут ли мобилизовать граждан с категорией «В» и в других регионах. Официальных разъяснений по этому вопросу пока не поступало.

Есть пять категорий годности:

«А» — годен к военной службе;

«Б» — годен с незначительными ограничениями;

«В» — ограниченно годен;

«Г» — временно не годен;

«Д» — не годен.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат
22 сентября 2022
«Чёрные металлисты» Екатеринбурга добрались до трамвайных остановок
19 сентября 2022
Гость из ближнего зарубежья украл машину и протаранил ею жилой дом в Екатеринбурге
19 сентября 2022
В Свердловской области в «Оленьих ручьях» откроется новый туристический маршрут
22 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:39 Нижнетагильская полиция задержала подозреваемого в хищении 300 тысяч у пенсионерки
13:34 Для обогрева тротуаров в Пермском Политехе нашли еще один источник электроэнергии
13:27 «Флаэртиана-2022» определила победителей
12:59 В МЧС сообщили об усилении группировки для тушения торфяного пожара под Екатеринбургом
12:36 В Екатеринбургском зоопарке по требованию прокуратуры переоборудовали вольер полосатого варана
11:57 Пострадавший во время погони за нарушителем свердловский полицейский умер в больнице
11:30 На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
11:00 В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля
10:25 В Екатеринбурге адвокату Георгию Краснову назначили 10 суток ареста
09:54 Полиция Нижнего Тагила подозревает в краже кошелька пенсионерку
09:26 Под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка в Екатеринбурге
21:41 Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат
20:44 Съёмки нового фильма Свердловской киностудии в самом разгаре
20:29 В Свердловской области собираются открыть медвытрезвитель
19:30 В Екатеринбурге возобновились задержания в центре города
19:24 Экскурсантам расскажут, как Екатеринбург благодаря архитекторам стал Свердловском
19:00 Жительница Тугулыма осуждена за вымогательство с применением огнестрела
17:28 В Свердловской области ФСБ предостерегла чиновника от разглашения гостайны
16:54 Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге приступил к испытаниям двигателя ВК-800
16:30 В Екатеринбурге на Армавирской на ходу загорелся экскаватор
16:00 В Нижних Серьгах ищут 42-летнего мужчину, пропавшего 20 сентября
15:30 Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
14:53 В Екатеринбурге будут судить задержанного вчера адвоката Георгия Краснова
14:10 В Свердловской области в «Оленьих ручьях» откроется новый туристический маршрут
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
Все новости
13:44 Власти Бурятии признали, что многодетным отцам выдавались повестки
12:42 Иркутский военком заявил, что ограниченно годные подлежат частичной мобилизации
12:03 Пограничная служба Казахстана сообщает о скоплениях машин на границе с Россией
11:38 Турчак получил первые заявления от депутатов о направлении служить в зону боевых действий
10:32 В Иране продолжаются массовые протесты в городах, погибли уже более 30 человек
10:08 В Хабаровском крае владелец лагеря, в котором погибли дети, получил 9 лет колонии
11:45 Путин объявил частичную мобилизацию в России
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK