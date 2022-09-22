Иркутский военком заявил, что ограниченно годные подлежат частичной мобилизации
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил на пресс-конференции, что граждане с категорией «В» в военном билете подлежат частичной мобилизации. Об этом пишет «Иркутск Онлайн».
При этом, по словам военкома, таких граждан призовут в последнюю очередь.
Категория «В» — это ограниченно годные (то есть те, кто имеет некоторые проблемы со здоровьем).
Пока неясно, могут ли мобилизовать граждан с категорией «В» и в других регионах. Официальных разъяснений по этому вопросу пока не поступало.
Есть пять категорий годности:
«А» — годен к военной службе;
«Б» — годен с незначительными ограничениями;
«В» — ограниченно годен;
«Г» — временно не годен;
«Д» — не годен.
При этом, по словам военкома, таких граждан призовут в последнюю очередь.
Категория «В» — это ограниченно годные (то есть те, кто имеет некоторые проблемы со здоровьем).
Пока неясно, могут ли мобилизовать граждан с категорией «В» и в других регионах. Официальных разъяснений по этому вопросу пока не поступало.
Есть пять категорий годности:
«А» — годен к военной службе;
«Б» — годен с незначительными ограничениями;
«В» — ограниченно годен;
«Г» — временно не годен;
«Д» — не годен.
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