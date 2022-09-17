Пограничная служба Казахстана сообщает о скоплениях машин на границе с Россией
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
На 4-х автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. В целом имеющиеся 30 пунктов пропуска работают в штатном режиме, сообщили представители погранслужбы.
«Ситуация находится на особом контроле. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», — уточнили в Комитете.
На 4-х автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. В целом имеющиеся 30 пунктов пропуска работают в штатном режиме, сообщили представители погранслужбы.
«Ситуация находится на особом контроле. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», — уточнили в Комитете.
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