Турчак получил первые заявления от депутатов о направлении служить в зону боевых действий
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил первые заявления от депутатов о направлении на службу.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — написал Турчак в телеграм-канале.
По его словам, заявления подали:
- председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов,
- зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин,
- зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов,
- зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — написал Турчак в телеграм-канале.
По его словам, заявления подали:
- председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов,
- зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин,
- зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов,
- зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
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