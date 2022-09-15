В Хабаровском крае владелец лагеря, в котором погибли дети, получил 9 лет колонии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Суд в Хабаровском крае вынес приговор фигурантам уголовного дела о пожаре в палаточном лагере, в котором погибли дети.
Владелец и директор детского оздоровительного лагеря «Холдоми» признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец лагеря получил 9 лет лишения свободы, директор лагеря приговорен к 8 годам, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Также признан виновным начальник отдела надзорной деятельности и профилактики при региональном ГУ МЧС (ч. 3 ст. 293 УК РФ, халатность). Он приговорен к 4 годам колонии общего режима.
«В суде установлено, что ночью 23 июля 2019 г. в одной из палаток стационарного лагеря произошло возгорание оставленного без присмотра включенного тепловентилятора. В результате интенсивного распространения пламени погибло четыре ребёнка. Еще шестерым несовершеннолетним причинен вред здоровью различной степени тяжести», — сообщили в прокуратуре.
Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательного прибора. Также в лагере не было инструкции о действиях персонала по эвакуации людей, а самому персоналу не были выданы средства индивидуальной защиты.
Владелец и директор детского оздоровительного лагеря «Холдоми» признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец лагеря получил 9 лет лишения свободы, директор лагеря приговорен к 8 годам, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Также признан виновным начальник отдела надзорной деятельности и профилактики при региональном ГУ МЧС (ч. 3 ст. 293 УК РФ, халатность). Он приговорен к 4 годам колонии общего режима.
«В суде установлено, что ночью 23 июля 2019 г. в одной из палаток стационарного лагеря произошло возгорание оставленного без присмотра включенного тепловентилятора. В результате интенсивного распространения пламени погибло четыре ребёнка. Еще шестерым несовершеннолетним причинен вред здоровью различной степени тяжести», — сообщили в прокуратуре.
Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательного прибора. Также в лагере не было инструкции о действиях персонала по эвакуации людей, а самому персоналу не были выданы средства индивидуальной защиты.
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