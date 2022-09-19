Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
Кроме того, поправки ужесточили наказания за неисполнение военных приказов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В первом чтении этот законопроект был принят ещё в июле, однако накануне он был дополнен целым пакетом весьма существенных поправок — все они касаются уголовных наказаний в военной сфере. В июльской версии законопроекта их не было. Таким образом, буквально за несколько часов, без широкого общественного обсуждения были изменены действующие и введены новые статьи Уголовного кодекса.
Согласно тексту поправок, в УК заменены строчки «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Таким образом расширен перечень отягчающих обстоятельств, обозначенный в статье 63 УК.
Кроме того, Уголовный кодекс пополнился новыми статьями:
Статья 352.1 «Добровольная сдача в плен». Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет при отсутствии признаков госизмены. Впервые совершивший такое преступление может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.
По статье 356.1 «Мародерство». Она предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Максимальное наказание дается за мародерство, «соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Изменены следующие статьи УК:
Статья 337 теперь будет называться «Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации и военного положения»
— При оставлении места службы от двух до 10 суток теперь грозит наказание до 5 лет лишения свободы (было — до одного года);
— от 10 дней до одного месяца — до 7 лет лишения свободы (было — до трёх лет);
— свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии (было — до пяти лет).
Статья 332 дополняется новой частью 2.1 «Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях». Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до трёх лет.
Кроме того, вводится целая группа статей об уголовных наказаниях за неисполнение гособоронзаказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).
Уже завтра, 21 сентября, законопроект будет рассмотрен СовФедом.
Изначальный текст законопроекта, принятый в первом чтении в июле, был непримечательным и малосодержательным.
Согласно тексту поправок, в УК заменены строчки «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Таким образом расширен перечень отягчающих обстоятельств, обозначенный в статье 63 УК.
Кроме того, Уголовный кодекс пополнился новыми статьями:
Статья 352.1 «Добровольная сдача в плен». Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет при отсутствии признаков госизмены. Впервые совершивший такое преступление может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.
По статье 356.1 «Мародерство». Она предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Максимальное наказание дается за мародерство, «соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Изменены следующие статьи УК:
Статья 337 теперь будет называться «Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации и военного положения»
— При оставлении места службы от двух до 10 суток теперь грозит наказание до 5 лет лишения свободы (было — до одного года);
— от 10 дней до одного месяца — до 7 лет лишения свободы (было — до трёх лет);
— свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии (было — до пяти лет).
Статья 332 дополняется новой частью 2.1 «Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях». Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до трёх лет.
Кроме того, вводится целая группа статей об уголовных наказаниях за неисполнение гособоронзаказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).
Уже завтра, 21 сентября, законопроект будет рассмотрен СовФедом.
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