Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Кроме того, поправки ужесточили наказания за неисполнение военных приказов

16.37 Вторник, 20 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В первом чтении этот законопроект был принят ещё в июле, однако накануне он был дополнен целым пакетом весьма существенных поправок — все они касаются уголовных наказаний в военной сфере. В июльской версии законопроекта их не было. Таким образом, буквально за несколько часов, без широкого общественного обсуждения были изменены действующие и введены новые статьи Уголовного кодекса.

Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Изначальный текст законопроекта, принятый в первом чтении в июле, был непримечательным и малосодержательным.


Согласно тексту поправок, в УК заменены строчки «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Таким образом расширен перечень отягчающих обстоятельств, обозначенный в статье 63 УК.

Кроме того, Уголовный кодекс пополнился новыми статьями:

Статья 352.1 «Добровольная сдача в плен». Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет при отсутствии признаков госизмены. Впервые совершивший такое преступление может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

По статье 356.1 «Мародерство». Она предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Максимальное наказание дается за мародерство, «соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Изменены следующие статьи УК:

Статья 337 теперь будет называться «Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации и военного положения»

— При оставлении места службы от двух до 10 суток теперь грозит наказание до 5 лет лишения свободы (было — до одного года);
— от 10 дней до одного месяца — до 7 лет лишения свободы (было — до трёх лет);
— свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии (было — до пяти лет).

Статья 332 дополняется новой частью 2.1 «Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях». Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до трёх лет.

Кроме того, вводится целая группа статей об уголовных наказаниях за неисполнение гособоронзаказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Уже завтра, 21 сентября, законопроект будет рассмотрен СовФедом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За добросовестный труд тагильскому осуждённому разрешили провести выходной за пределами колонии
19 сентября 2022
О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
14 сентября 2022
В уральской столице прошёл пикет против застройки леса на Широкой Речке
13 сентября 2022
В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд
12 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:34 Под Екатеринбургом пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
16:50 Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
16:29 Уралец сжег не платившего ему зарплату начальника и получил 14 лет строгого режима
15:27 Свердловская область стала одним из лидеров по автокредитованию
14:53 Дети в сельской школе под Верхней Пышмой рисовали картины Левитана и Брюллова на необычном уроке ИЗО
14:01 Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
14:00 Прокуратура в Свердловской области обнаружила нецелевое расходование бюджетных денег больше чем на полмиллиона рублей при ремонте сельского Дома культуры
12:53 Прикамцы смогут получить бесплатные консультации по вопросам предоставления сведений из ЕГРН
12:44 Разработка ученых Пермского Политеха поможет обеспечить безопасность движения на загородных дорогах
12:42 Каждый третий житель Свердловской области получает почту без паспорта
12:14 Пермяков приглашают на «Расписную субботу»
11:39 Дождался повышения: депутат свердловского парламента с 18-летним стажем дорос до сенатора от региона
11:01 На территории Свердловской области продолжают гореть леса
10:24 В прошедшие выходные сотрудники ДПС ловили нарко- и алко-опьяненных водителей и гонщиков без прав
10:06 Под контролем судебных приставов в Краснокамске признан аварийным многоквартирный дом
10:01 Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Барысом» во вновь переименованной Астане
09:30 Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД
09:00 Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу Нижнего Тагила
21:01 Писатель Иванов НЕ встретится в Музее истории Екатеринбурга с читателями
20:54 Ельцин Центр предлагает киноманам вместе помянуть ушедшего гения
20:31 Гость из ближнего зарубежья украл машину и протаранил ею жилой дом в Екатеринбурге
19:26 Похитителей алкоголя из Красноуфимска задержала полиция
19:13 Писатель Алексей Иванов встретиться с читателями в Музее истории Екатеринбурга
18:13 «Чёрные металлисты» Екатеринбурга добрались до трамвайных остановок
17:18 «Золото» Чемпионата Европы привезли в Верхнюю Пышму самбисты УГМК
Все новости
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
14:59 В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK