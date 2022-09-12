В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение

13.30 Вторник, 20 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в 13:05 по местному времени (23:05 по Екатеринбургу) в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7 — эпицентр находился в штате Мичоакан на Тихоокеанском побережье страны, пострадали в общей сложности жители пяти мексиканских штатов. Около 1,3 миллиона жителей в регионах Мичоакан, Колима, Халиско, Мехико и Сьюдад-де-Мехико остались без электричества.

«Землетрясение затронуло 1,3 миллиона пользователей в пяти регионах. Сервис восстановлен на 68%, пострадали 8% потребителей из 14,6 миллиона населения в этих штатах", — сообщили в Федеральной комиссии по электроэнергии Мексики.

Наибольшее число пострадавших – в плотно заселённом столичном регионе: в городе и Штате Мехико без света остались более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч – в штате Колима, в Мичоакане, где находился эпицентр, — 106 тысяч, ещё 72 тысячи — в штате Халиско.

На настоящий момент известно об одном погибшем в результате землетрясения — это житель штата Колима, один человек пострадал в Мехико в результате разрушений.

По роковому совпадению землетрясение в Мичоакане произошло 19 сентября — в годовщину двух других разрушительных землетрясений Мексики — 2017 и 1985 годов. В 1985-м эпицентр также находился на Тихоокеанском побережье Мексики, это землетрясение магнитудой 8,1 стало одним из самых разрушительных в Америке — погибло свыше 10 тысяч человек, ещё 30 тысяч было ранено. В 2017 году эпицентр находился в штате Пуэбла, толчки наблюдались также в столице страны — тогда погибло 370 человек, свыше 6 тысяч были ранены, 4,78 млн домовладений остались без электричества. По случаю годовщины этих землетрясений в городах Мексики прозвучали мемориальные сигналы тревоги, а буквально через час после их завершения в ряде городов прозвучали уже сигналы-предупреждения о настоящем землетрясении.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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