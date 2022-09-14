Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев

17.11 Понедельник, 19 сентября 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову»
Мосгорсуд огласил решение по апелляции на приговор муниципальному депутату Алексею Горинову. Мундепу уменьшили срок на один месяц – до 6 лет и 11 месяцев.

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов и родственников депутата не пустили на само заседание, и пригласили только на оглашение решения.

В телеграм-канале в поддержку Горинова сообщили, что сторона защиты заявляла ходатайство о предоставлении возможности депутату расположиться рядом с адвокатами, а не в клетке.

Адвокаты считают, что приговор Мещанского суда был вынесен с многочисленными нарушениями. Они просят отменить обвинительный приговор.

Алексей Горинов, муниципальный депутат Красносельского района Москвы, был осужден 8 июля 2022 года по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) на семь лет лишения свободы.

Он стал первым, кто получил по этой статье реальное наказание в виде лишения свободы.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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