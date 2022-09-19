В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Курской области прошел мощный ураган, из-за непогоды в воскресенье без электричества остались пять районов. Экстренные службы сообщают о гибели двух человек.
По данным СК, в Курске из-за урагана погиб 18-летний студент, он находился в общежитии во время непогоды.
«По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — сообщили в СК.
Также в СК сообщили, что в Курске на улице Юности под упавшим из-за урагана деревом было обнаружено тело мужчины 50-60 лет. Проводится проверка обстоятельств.
По данным регионального МЧС, в результате прохождения грозового фронта произошло нарушение электроснабжения в 5-ти муниципальных образованиях (Кореневский, Глушковский, Льговский, Хомутовский районы, г. Курск), в зону отключения попали 20 населенных пунктов. Также зафиксировано падение как минимум 18 деревьев, повреждена кровля 13 жилых домов.
По данным СК, в Курске из-за урагана погиб 18-летний студент, он находился в общежитии во время непогоды.
«По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — сообщили в СК.
Также в СК сообщили, что в Курске на улице Юности под упавшим из-за урагана деревом было обнаружено тело мужчины 50-60 лет. Проводится проверка обстоятельств.
По данным регионального МЧС, в результате прохождения грозового фронта произошло нарушение электроснабжения в 5-ти муниципальных образованиях (Кореневский, Глушковский, Льговский, Хомутовский районы, г. Курск), в зону отключения попали 20 населенных пунктов. Также зафиксировано падение как минимум 18 деревьев, повреждена кровля 13 жилых домов.
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