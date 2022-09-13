В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек.
По данным МЧС, информация о пострадавших уточняется. Местные СМИ пишут, что пострадали 8 человек.
«В 11:40 (мест) поступило сообщение о том, что на территории АО «Новосибирский хладокомбинат» в Кировском районе г. Новосибирска произошла утечка АХОВ (аварийно химически опасное вещество — прим. ред.) из холодильной установки. Трубопровод к месту утечки перекрыт. Самостоятельно эвакуировались 300 человек», — cообщили в региональном МЧС.
К месту направлены оперативные службы. Привлечено 31 человек и 7 единиц техники.
По данным МЧС, информация о пострадавших уточняется. Местные СМИ пишут, что пострадали 8 человек.
«В 11:40 (мест) поступило сообщение о том, что на территории АО «Новосибирский хладокомбинат» в Кировском районе г. Новосибирска произошла утечка АХОВ (аварийно химически опасное вещество — прим. ред.) из холодильной установки. Трубопровод к месту утечки перекрыт. Самостоятельно эвакуировались 300 человек», — cообщили в региональном МЧС.
К месту направлены оперативные службы. Привлечено 31 человек и 7 единиц техники.
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