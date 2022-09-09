На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют

14.28 Пятница, 16 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В пятницу 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана снова вспыхнул вооруженный конфликт.

Несмотря на объявленный режим прекращения огня, перестрелки продолжаются, стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В ночь на 16 сентября в Душанбе сообщили об обстрелах погранзаставы со стороны киргизских пограничников. При этом Бишкек заявил, что обстрел начала сторона Таджикистана.

Поступает информация о применении сторонами РСЗО и авиации. Также сообщается о провокациях в социальных сетях.

Есть сообщения о жертвах и раненых среди военных и мирных жителей со стороны обеих стран. В МЧС Киргизии заявили, что около 70-80 процентов жителей нескольких приграничных сел покинули дома, часть мирного населения эвакуируют в пункты временного размещения. «Стрельба идет по всему периметру кыргызско-таджикской границы», сообщили в МЧС.

Перекрыта часть дорог.

Власти и военные пытаются урегулировать конфликт на уровне государственных комитетов национальной безопасности республик. Также о необходимости прекращения огня заявили в ходе телефонных переговоров представители Организации договора о коллективной безопасности, в него входят обе республики.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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