На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В пятницу 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана снова вспыхнул вооруженный конфликт.Несмотря на объявленный режим прекращения огня, перестрелки продолжаются, стороны обвиняют друг друга в эскалации.В ночь на 16 сентября в Душанбе сообщили об обстрелах погранзаставы со стороны киргизских пограничников. При этом Бишкек заявил, что обстрел начала сторона Таджикистана.Поступает информация о применении сторонами РСЗО и авиации. Также сообщается о провокациях в социальных сетях.Есть сообщения о жертвах и раненых среди военных и мирных жителей со стороны обеих стран. В МЧС Киргизии заявили, что около 70-80 процентов жителей нескольких приграничных сел покинули дома, часть мирного населения эвакуируют в пункты временного размещения. «Стрельба идет по всему периметру кыргызско-таджикской границы», сообщили в МЧС.Перекрыта часть дорог.Власти и военные пытаются урегулировать конфликт на уровне государственных комитетов национальной безопасности республик. Также о необходимости прекращения огня заявили в ходе телефонных переговоров представители Организации договора о коллективной безопасности, в него входят обе республики.