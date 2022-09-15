Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число жертв с армянской стороны в результате обострения ситуации на границе с Азербайджаном достигло 135. Об этом заявил армянский премьер Пашинян на заседании правительства, пишет Sputnik Армения.
По его словам, «к сожалению, эта цифра не окончательная». Также он сообщил, что много людей получили ранения.
Добавим, что ночью состоялся разговор Пашиняна с президентом РФ Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Песков. Они обсудили ситуацию на границе. Пашинян заявил, что обстановка «продолжает оставаться очень напряженной».
Между тем, премьер-министр Армении заявил о «нецелесообразности введения в стране режима военного положения». «Этот вопрос мы также обсудили в Совете безопасности, и считаем, что те граждане, которые хотят принять участие в обороне наших границ, могут быть привлечены на добровольческой основе и для этого должны обратиться в военные комиссариаты», — заявил Пашинян (цитата по Sputnik Армения).
По его словам, «к сожалению, эта цифра не окончательная». Также он сообщил, что много людей получили ранения.
Добавим, что ночью состоялся разговор Пашиняна с президентом РФ Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Песков. Они обсудили ситуацию на границе. Пашинян заявил, что обстановка «продолжает оставаться очень напряженной».
Между тем, премьер-министр Армении заявил о «нецелесообразности введения в стране режима военного положения». «Этот вопрос мы также обсудили в Совете безопасности, и считаем, что те граждане, которые хотят принять участие в обороне наших границ, могут быть привлечены на добровольческой основе и для этого должны обратиться в военные комиссариаты», — заявил Пашинян (цитата по Sputnik Армения).
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