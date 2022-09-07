Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
По словам Токаева, Съезд состоялся в поворотный период истории. «В условиях нарастающей геостратегической турбулентности постпандемического мира» страны должны выработать новые подходы для укрепления межцивилизационного диалога и доверия, сказал президент.
«Мы совместно осудили культивирование «политики силы» и «языка вражды», способствующих взаимному отчуждению наций, эрозии государств и деградации системы международных отношений. Сегодня как никогда важно реализовать миротворческий потенциал религий, сплотить усилия духовных авторитетов для достижения долгосрочной стабильности», — сказал он, подводя итоги Съезда.
Токаев выразил признательность Папе Римскому Франциску за его «исторический визит в страну». «Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру», — сказал президент.
По словам Токаева, Съезд состоялся в поворотный период истории. «В условиях нарастающей геостратегической турбулентности постпандемического мира» страны должны выработать новые подходы для укрепления межцивилизационного диалога и доверия, сказал президент.
«Мы совместно осудили культивирование «политики силы» и «языка вражды», способствующих взаимному отчуждению наций, эрозии государств и деградации системы международных отношений. Сегодня как никогда важно реализовать миротворческий потенциал религий, сплотить усилия духовных авторитетов для достижения долгосрочной стабильности», — сказал он, подводя итоги Съезда.
Токаев выразил признательность Папе Римскому Франциску за его «исторический визит в страну». «Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру», — сказал президент.
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