Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России на данный момент известно о 105 уголовных делах о «военных фейках» (ст. 207.3 УК). Из них суды рассмотрели десять. Во всех случаях вынесены обвинительные приговоры, сообщает правозащитник Павел Чиков.
«Никто не оправдан, ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, не был вынесен судебный штраф, ни одно не было прекращено по какому-либо основанию», — написал юрист.
Пять приговоров суды вынесли по части 1 статьи 207.3, еще пять — по части второй.
Кто осужден
9 из 10 осужденных — мужчины.
Единственная женщина — учительница из Пензы.
Какие наказания
Лишение свободы. Назначено двоим осужденным.
Самое строгое — 7 лет колонии общего режима (его получил муниципальный депутат Алексей Горинов в Москве).
6 месяцев колонии-поселения назначены осужденному в Тюмени.
Условное лишение свободы. Назначено троим осужденным.
Все трое получили по 5 лет условно.
Штрафы. Назначены двоим заключенным.
Они должны выплатить 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
Исправительные работы (то есть отчисление определенного процента с зарплаты в доход государства). Назначены двоим заключенным.
Наказание неизвестно. 1 осужденный.
Павел Чиков сообщает о единственном приговоре, в котором назначенное наказание неизвестно. Речь о деле военнослужащего, которое рассматривал гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского.
На данный момент еще минимум 16 уголовных дел по статье 207.3 УК рассматриваются судами в РФ, сообщил Чиков.
«Никто не оправдан, ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, не был вынесен судебный штраф, ни одно не было прекращено по какому-либо основанию», — написал юрист.
Пять приговоров суды вынесли по части 1 статьи 207.3, еще пять — по части второй.
Кто осужден
9 из 10 осужденных — мужчины.
Единственная женщина — учительница из Пензы.
Какие наказания
Лишение свободы. Назначено двоим осужденным.
Самое строгое — 7 лет колонии общего режима (его получил муниципальный депутат Алексей Горинов в Москве).
6 месяцев колонии-поселения назначены осужденному в Тюмени.
Условное лишение свободы. Назначено троим осужденным.
Все трое получили по 5 лет условно.
Штрафы. Назначены двоим заключенным.
Они должны выплатить 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
Исправительные работы (то есть отчисление определенного процента с зарплаты в доход государства). Назначены двоим заключенным.
Наказание неизвестно. 1 осужденный.
Павел Чиков сообщает о единственном приговоре, в котором назначенное наказание неизвестно. Речь о деле военнослужащего, которое рассматривал гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского.
На данный момент еще минимум 16 уголовных дел по статье 207.3 УК рассматриваются судами в РФ, сообщил Чиков.
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