Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет

14.04 Четверг, 15 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России на данный момент известно о 105 уголовных делах о «военных фейках» (ст. 207.3 УК). Из них суды рассмотрели десять. Во всех случаях вынесены обвинительные приговоры, сообщает правозащитник Павел Чиков.

«Никто не оправдан, ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, не был вынесен судебный штраф, ни одно не было прекращено по какому-либо основанию», — написал юрист.

Пять приговоров суды вынесли по части 1 статьи 207.3, еще пять — по части второй.

Кто осужден

9 из 10 осужденных — мужчины.

Единственная женщина — учительница из Пензы.

Какие наказания

Лишение свободы. Назначено двоим осужденным.

Самое строгое — 7 лет колонии общего режима (его получил муниципальный депутат Алексей Горинов в Москве).

6 месяцев колонии-поселения назначены осужденному в Тюмени.

Условное лишение свободы. Назначено троим осужденным.

Все трое получили по 5 лет условно.

Штрафы. Назначены двоим заключенным.

Они должны выплатить 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.

Исправительные работы (то есть отчисление определенного процента с зарплаты в доход государства). Назначены двоим заключенным.

Наказание неизвестно. 1 осужденный.

Павел Чиков сообщает о единственном приговоре, в котором назначенное наказание неизвестно. Речь о деле военнослужащего, которое рассматривал гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского.

На данный момент еще минимум 16 уголовных дел по статье 207.3 УК рассматриваются судами в РФ, сообщил Чиков.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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