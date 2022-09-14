В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Тамбовской области полиция задержала врио главы управления здравоохранения Марионеллу Лапочкину. Она была задержана в среду на 48 часов, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В здании управления здравоохранения прошли обыски.
Дело связано с медэкспертизой, которая была проведена после смертельного ДТП в 2019 году. «Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого», — сообщил собеседник ТАСС.
По данным «Известий», чиновницу подозревают в организации подготовки фальсифицированных результатов экспертиз. Издание утверждает, что за рулем во время ДТП был сын местного крупного предпринимателя.
Официальных комментариев от СК и МВД пока нет.
В здании управления здравоохранения прошли обыски.
Дело связано с медэкспертизой, которая была проведена после смертельного ДТП в 2019 году. «Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого», — сообщил собеседник ТАСС.
По данным «Известий», чиновницу подозревают в организации подготовки фальсифицированных результатов экспертиз. Издание утверждает, что за рулем во время ДТП был сын местного крупного предпринимателя.
Официальных комментариев от СК и МВД пока нет.
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