В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») запустил производство ветеринарных препаратов.
Первым из них стало обезболивающее для собак и кошек, лекарства уже поступили на российский рынок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обезболивающее применяют в составе комплексной терапии после операций, при травмах, а также в стоматологии для животных.
На предприятии намерены расширить ветеринарную линейку. «До конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства», — отметил гендиректор предприятия Михаил Фонарев.
Первым из них стало обезболивающее для собак и кошек, лекарства уже поступили на российский рынок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обезболивающее применяют в составе комплексной терапии после операций, при травмах, а также в стоматологии для животных.
На предприятии намерены расширить ветеринарную линейку. «До конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства», — отметил гендиректор предприятия Михаил Фонарев.
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