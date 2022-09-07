Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Москве суд вынес приговор в отношении исполнителей убийства бизнесмена Калмановича, сообщили в СК.
Суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.
Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму, а также в покушении на убийство организованной группой по найму (речь идет о покушении на водителя бизнесмена).
«Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.
Ранее прокуратура запросила для них от 24 лет колонии до пожизненного срока.
По данным СК, тело Шабтая Фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве в «Мерседес Бенц 500». Кроме того, с места происшествия был госпитализирован водитель автомобиля, получивший огнестрельные ранения.
Следователи обнаружили на месте происшествия 19 гильз калибра 9 мм.
Подозреваемые были задержаны в 2019 году. В суде было установлено, что они согласились совершить убийство за вознаграждение.
Калманович владел баскетбольной командой, также он был генеральным менеджером женской сборной России.
Суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.
Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму, а также в покушении на убийство организованной группой по найму (речь идет о покушении на водителя бизнесмена).
«Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.
Ранее прокуратура запросила для них от 24 лет колонии до пожизненного срока.
По данным СК, тело Шабтая Фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве в «Мерседес Бенц 500». Кроме того, с места происшествия был госпитализирован водитель автомобиля, получивший огнестрельные ранения.
Следователи обнаружили на месте происшествия 19 гильз калибра 9 мм.
Подозреваемые были задержаны в 2019 году. В суде было установлено, что они согласились совершить убийство за вознаграждение.
Калманович владел баскетбольной командой, также он был генеральным менеджером женской сборной России.
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