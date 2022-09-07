Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Москве суд вынес приговор в отношении исполнителей убийства бизнесмена Калмановича, сообщили в СК.Суд вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму, а также в покушении на убийство организованной группой по найму (речь идет о покушении на водителя бизнесмена).«Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.Ранее прокуратура запросила для них от 24 лет колонии до пожизненного срока.По данным СК, тело Шабтая Фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве в «Мерседес Бенц 500». Кроме того, с места происшествия был госпитализирован водитель автомобиля, получивший огнестрельные ранения.Следователи обнаружили на месте происшествия 19 гильз калибра 9 мм.Подозреваемые были задержаны в 2019 году. В суде было установлено, что они согласились совершить убийство за вознаграждение.Калманович владел баскетбольной командой, также он был генеральным менеджером женской сборной России.