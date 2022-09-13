СК: замглавы Магнитогорска подозревается во взятке по контрактам на уборку города
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Замглавы города Магнитогорска и директор муниципального предприятия подозреваются в получении взятки, сообщает региональное СУ СК.
Возбуждено уголовное дело (ч.6 ст.290 УК РФ — получение взятки).
«По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку не менее 1,5 млн. рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Возбуждено уголовное дело (ч.6 ст.290 УК РФ — получение взятки).
«По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку не менее 1,5 млн. рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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