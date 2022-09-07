АТОР: 9 стран больше не принимают документы от россиян на туристические визы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от россиян на визы под туристические поездки, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на участников рынка.
При этом, как отмечают туроператоры, в перечне «лояльных стран ЕС», которые продолжают принимать документы на туристические визы, — Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген, уточняет АТОР).
По данным Ассоциации, на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС уже опубликована информация об увеличении суммы визового сбора, речь идет о Франции, Испании, Италии, Германии.
В среднем рассмотрение документов на визы занимает около четырех недель, но сроки могут сильно различаться в зависимости от страны.
При этом, как отмечают туроператоры, в перечне «лояльных стран ЕС», которые продолжают принимать документы на туристические визы, — Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген, уточняет АТОР).
По данным Ассоциации, на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС уже опубликована информация об увеличении суммы визового сбора, речь идет о Франции, Испании, Италии, Германии.
В среднем рассмотрение документов на визы занимает около четырех недель, но сроки могут сильно различаться в зависимости от страны.
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