Более 70 % американцев выступили за введение предельного возраста для выборных должностей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Большинство американцев выступают за введение предельного возраста для назначения на выборные должности, показал опрос CBS News.
В целом о необходимости введения возрастных ограничений высказались 73% американцев.
Около 40 % опрошенных считают, что лимит нужно установить на уровне 70 лет. Почти четверть (26%) полагают, что предел — это 60 лет. Около 18% высказались за 80, еще 8 % предлагают ограничение в 50 лет.
При этом 2% опрошенных назвали лимит в 90 лет.
Как отмечает CBS News, среди молодежи (от 18 до 29 лет) оказалось меньше всего сторонников возрастных ограничений (68%), при этом старшее поколение (65+) выступают за введение лимита.
Напомним, в июле «Вечерние ведомости» проводили опрос о том, нужен ли возрастной ценз на участие в выборах глав государств. Большинство (70%) читателей ответили, что, да, нужен нижний и верхний ценз (то есть моложе или старше какого-то возраста выдвигаться нельзя).
Между тем, некоторые читатели указали, что важнее не возраст избираемого, а ограничение числа сроков на посту главы государства.
В целом о необходимости введения возрастных ограничений высказались 73% американцев.
Около 40 % опрошенных считают, что лимит нужно установить на уровне 70 лет. Почти четверть (26%) полагают, что предел — это 60 лет. Около 18% высказались за 80, еще 8 % предлагают ограничение в 50 лет.
При этом 2% опрошенных назвали лимит в 90 лет.
Как отмечает CBS News, среди молодежи (от 18 до 29 лет) оказалось меньше всего сторонников возрастных ограничений (68%), при этом старшее поколение (65+) выступают за введение лимита.
Напомним, в июле «Вечерние ведомости» проводили опрос о том, нужен ли возрастной ценз на участие в выборах глав государств. Большинство (70%) читателей ответили, что, да, нужен нижний и верхний ценз (то есть моложе или старше какого-то возраста выдвигаться нельзя).
Между тем, некоторые читатели указали, что важнее не возраст избираемого, а ограничение числа сроков на посту главы государства.
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